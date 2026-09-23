192 साल पुरानी परंपरा के साथ अहमदाबाद से शक्तिपीठ अंबाजी पहुंचा लालडंडा संघ

अंबाजी. भादरवी पूनम के महामेले के चौथे दिन बुधवार को शक्तिपीठ अंबाजी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस बीच, सबसे प्राचीन और आज़ादी से पहले का लालडंडा संघ भी बुधवार को अहमदाबाद से 10 दिन की यात्रा कर शक्तिपीठ अंबाजी पहुंचा। पिछले 192 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह परंपरा आज भी बड़ी आस्था और कई संघियों की मौजूदगी के साथ निभाई गई।

लालडंडा संघ की खास परंपरा के अनुसार, माता के झंडे के साथ धूप और त्रिशूल लाया गया। अंबाजी में प्रवेश करने से पहले संघ खोडियार माता के मंदिर पहुंचा, वहां कुमकुम लगाने की परंपरा निभाई गई।

संघ के प्रमुख धोर महाराज ने संघ में आए भक्तों की कमर और सीने पर कुमकुम लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद संघ अंबाजी मंदिर की ओर रवाना हुआ। आमतौर पर ज़्यादातर संघ पैदल चलकर मंदिर के शक्तिद्वार से अंबाजी मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन लालडंडा संघ के लिए सालों से एक अलग परंपरा चली आ रही है। इस संघ ने मंदिर के गेट नंबर 7 से प्रवेश किया और अंबाजी मंदिर पहुंचा।

मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन मिहिर पटेल, प्रशासक कौशिक मोदी ने मंदिर में संघ का स्वागत किया। पुरुषों के अलावा, बड़ी संख्या में महिलाएं भी संघ में शामिल हैं।

संघ के संघवी कौशिक गोर और मिलन दवे के अनुसार, सालों पहले अहमदाबाद समेत कुछ इलाकों में प्लेग की भयानक महामारी फैली थी। उस समय एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि इस महामारी को खत्म करने के लिए माता का बैरियर लगाया जाए। उसके बाद, लोगों को देवी की पूजा करने के लिए पैदल अंबाजी आने से रोक दिया गया। संघियों के अनुसार, उसके बाद महामारी कम हुई और तब से पैदल अंबाजी आने की यह परंपरा शुरू हुई।

192 साल बाद भी लालडंडा संघ इस ऐतिहासिक परंपरा को बनाए हुए है। आज़ादी से पहले के समय में, यात्री ज़्यादातर पैदल या वाहन में बैठकर अंबाजी आते थे। उस समय की इस परंपरा को लालडंडा संघ लगातार आगे बढ़ा रहा है। संघ के संघियों का कहना है कि उनका संकल्प है कि आने वाले समय में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहे और देवी की भक्ति के साथ लालडंडा संघ की यह यात्रा बिना रुके चलती रहे।