राजकोट गुड्स शेड से तमिलनाडु के नए गंतव्य गंगईकोंडान के लिए पहली बार गेहूं की लोडिंग

राजकोट. पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए तमिलनाडु के नए गंतव्य गंगईकोंडान के लिए पहली बार गेहूं की लोडिंग की।

राजकोट मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (बीडीयू) के निरंतर एवं सक्रिय प्रयासों से बुधवार को राजकोट गुड्स शेड से तमिलनाडु के मदुरै मंडल स्थित गंगईकोंडान के लिए 21 वैगनों में कुल 1,351 टन गेहूं का लदान किया गया। यह खेप लगभग 2,450 किलोमीटर की दूरी तय कर गंगईकोंडान पहुंचेगी। इससे रेलवे को 44.98 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।