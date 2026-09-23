हिम्मतनगर के पास पुलिया से पानी में डूबने से दो युवकों की मौत

मृतकों की पहचान हिम्मतनगर के गांवड़ी गांव निवासी 32 साल के अजयसिंह आदरसिंह परमार और 25 साल के भरतसिंह सुरेसिंह परमार के रूप में हुई। दोनों अलग-अलग बाइक से जादर मेले में जाने के लिए निकले थे। कांकरोल के पास अजयसिंह की बाइक पुलिया की दीवार से टकरा गई। टक्कर के कारण वह उछलकर पुलिया से पानी में गिर गया। पीछे बाइक से आ रहे भरतसिंह ने हादसा देखा तो बाइक रोककर अजयसिंह को बचाने के लिए पुलिया से पानी में उतरा। हालांकि, दोनों युवक पानी में डूब गए।

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