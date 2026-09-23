मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में शांति के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच जरूरी : मुर्मु

वडोदरा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को शहर के पास पादरा स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित ‘ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस’ रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘आध्यात्मिक जागृति द्वारा विश्व नवनिर्माण’ परियोजना का भी विधिवत शुभारंभ किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में तनाव, हिंसा और सामाजिक विभाजन के बीच शांति स्थापित करने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच आवश्यक है। केवल आर्थिक प्रगति पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जरूरी है, जो बुद्धि के साथ विवेक को भी जागृत करे।

राष्ट्रपति ने ‘स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन’ के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए ब्रह्माकुमारी संस्था द्वारा वैश्विक शांति के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने वडोदरा सेंट्रल जेल में पिछले 30 वर्षों से कैदियों के सकारात्मक परिवर्तन के लिए किए जा रहे आध्यात्मिक प्रयासों का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शांति और सद्भाव बढ़ाने का केंद्र बनेगा।