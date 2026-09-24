‘राहुल गांधी का राजनीतिक ज्ञान शून्य’: भाजपा का तंज- निष्पक्ष चुनाव और तकनीक आने के बाद से कांग्रेस की सत्ता से छुट्टी

गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग की। गांधी ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वोट की रक्षा करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन वोट चोरी से लाेकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न चुनावों में हेराफेरी की गई है। उन्होंने कहा कि मैं 50 साल से भारतीय राजनीति देख रहा हूं और सत्ता विरोधी लहर भारतीय राजनीति का सच है। आज वोट को खत्म किया जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में धांधली की गई और वोट चोरी के जरिए चुने गए सांसद कानून बना रहे हैं।