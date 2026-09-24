Sugar Price: त्योहारों से पहले बड़ी राहत, शक्कर के दामों में गिरावट तय, अब 4450 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा थोक भाव

इण्डियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक दीपक बल्लानी के अनुसार, देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि थोक यानी एक्स-मिल स्तर पर चीनी की दरों में करीब 25 से 30 प्रतिशत तक का सुधार और कमी आ चुकी है। वर्तमान में पूरे भारत में चीनी का औसत एक्स-मिल भाव घटकर लगभग 4,450 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है। थोक कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट के बाद अब देश भर के खुदरा बाजारों में भी कीमतें धीरे-धीरे कम होने लगी हैं।