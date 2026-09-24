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मोदी युग में पहली बार इतनी बदल रही कांग्रेस, बीजेपी को दे पाएगी टक्कर?

कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए एक युग (12 वर्ष) से ज्यादा बीत गया है। इस बीच ज़्यादातर चुनावों में उसे बीजेपी से मुंह की ही खानी पड़ी है। हालांकि, यह भी सच है कि इस दौरान कांग्रेस जुझारू विपक्ष के रूप में जमीनी लड़ाई लड़ती भी कम ही नजर आई।
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नई दिल्ली

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Vijay Kumar Jha

Sep 24, 2026

Gen Z political connect

Gen Z political connect- राजनीतिक पार्टियों का फोकस अब जेनजी है। (फोटो inc.in/)

कांग्रेस राजनीति में अपनी आक्रामकता लगातार बढ़ा रही है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि वह इसे चुनावी सफलता में किस हद तक बदल पाएगी। छात्रों के मुद्दे पर भारी आक्रामकता के साथ भाजपा को घेरने की नीति के तहत किए जा रहे 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी 10 अक्तूबर को चेन्नई में छठा पड़ाव डालेंगे। सबसे हाल में यह कार्यक्रम इंदौर (19 सितंबर) में हुआ है। दावा किया गया कि 24 घंटे में ही इस कार्यक्रम के लिए 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए थे। लेकिन, यहां चुनावों में कांग्रेस के लिए ऐसा समर्थन नहीं दिखा। इंदौर से 1984 के बाद कांग्रेस का सांसद नहीं चुना गया है।

2024 के लोक सभा चुनाव में हाल यह था कि बीच चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बाम ने मैदान छोड़ कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी के शंकर ललवानी को को 78 प्रतिशत (1226751) वोट मिले थे और बीएसपी के संजय सोलंकी 51659 मत पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे।

एक साल पहले हुए विधान सभा चुनाव में इंदौर में कांग्रेस के दीपक महेश जोशी को 58784 वोट ही मिल पाए थे, जबकि भाजपा के गोलू शुक्ल 73541 वोट पाकर जीते थे।

राहुल के कार्यक्रम में जुट रही भीड़ को वोटर में बदलने में कामयाबी मिले तो पार्टी का कायाकल्प हो सकता है। अब तक पार्टी भीड़ को वोट में बदलने में कामयाब नहीं हो पाई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी इस लिहाज से सफल नहीं रही थी।

हाल के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव नतीजों को भी देखें तो यही कहा जा सकता है कि वोट के आधार पर ऐसा नहीं कह सकते कि युवाओं में राहुल गांधी के प्रति क्रेज है। इस चुनाव में चार में से तीन पद आरएसएस-भाजपा से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के उम्मीदवार जीत ले गए।

जमीनी राजनीति की ओर लौट रही कांग्रेस

लगता है कांग्रेस ने अब जमीनी राजनीति की ओर लौटने की नीति अपनाई है। इसके लिए संगठन को निचले स्तर से मजबूत करने और जमीनी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना पर काम शुरू किया गया है। कांग्रेस ने 1054 में से 900 जिला समितियों का पुनर्गठन किया है और 10 से 15 बूथ को मिला कर मण्डल स्तरीय कमिटी भी बनाई है। पार्टी जमीन पर उतर कर जनता के मुद्दे उठाने या उनसे जुड़ने की पुरानी नीति पर भी लौट रही है। पिछले दिनों दिल्ली में जिस तरह राहुल गांधी को लोगों ने सड़क पर लेट कर प्रदर्शन करते देखा, वह पार्टी की इसी बदली हुई रणनीति का हिस्सा है। हाल के वर्षों में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का इस तरह सड़क पर उतर कर जूझने का दृश्य शायद ही याद आता हो।

जिला स्तर पर संगठन को महत्व देने और मजबूत करने का प्लान कांग्रेस नेतृत्व ने 2025 के अहमदाबाद अधिवेशन में ही घोषित कर दिया था और कहा था कि इस साल पार्टी को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा ज़ोर रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यहां तक कहा था कि जिला अध्यक्षों को चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तक में शामिल किया जाएगा। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि 70 के दशक में कांग्रेस इसी ढर्रे पर चलती थी, जब जिला कमिटियों के पास बड़ी ताकत होती थी।

2014 के बाद से ज़्यादातर हार का ही मुंह देखती आ रही कांग्रेस के लिए 2024 के लोक सभा चुनाव की हार थोड़ी 'सम्मानजनक' रही थी। चुनावी कामयाबी के पैमाने पर 12 साल में इस हार को उसकी एक मात्र 'कामयाबी' माना जा सकता है। इसका ही नतीजा रहा कि भाजपा अपने दम पर बहुमत में नहीं आ सकी थी। यह कांग्रेस के लिए हौसला बढ़ाने वाला प्रदर्शन था। उसके बाद से कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में अपनी आक्रामकता लगातार बढ़ाई है।

2014-2026 तक कहां-कहां हारी कांग्रेस

वर्ष (Year)चुनाव (Election)प्रमुख हार/संसदीय-राज्य क्षेत्र (Key Electoral Defeats)परिणाम( Outcome)
2014लोकसभा चुनावराष्ट्रीय स्तर (National)केवल 44 सीटों पर जीत; केंद्र से सत्ता बाहर।
2014विधानसभा चुनावआंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र, हरियाणाआंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुला; महाराष्ट्र व हरियाणा में सत्ता गंवाई।
2015विधानसभा चुनावदिल्लीपार्टी को 0 सीटें मिलीं।
2016विधानसभा चुनावपश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलअसम और केरल में सत्ता खोई।
2017विधानसभा चुनावउत्तर प्रदेश, उत्तराखंडउत्तर प्रदेश में केवल 7 सीटें; उत्तराखंड में सत्ता गंवाई।
2018विधानसभा चुनावत्रिपुरा, मेघालय, नागालैंडत्रिपुरा और नागालैंड में शून्य पर सिमटी।
2019लोकसभा चुनावराष्ट्रीय स्तर (National)केवल 52 सीटों पर जीत; लगातार दूसरी बार विपक्ष के नेता पद के लिए आवश्यक 10% सीटें पाने में विफल।
2019विधानसभा चुनावआंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किमआंध्र प्रदेश में दोबारा 0 सीटें
2020विधानसभा चुनावदिल्ली, बिहारदिल्ली में लगातार दूसरी बार 0 सीटें; बिहार में केवल 19 सीटें (70 में से)।
2021विधानसभा चुनावपश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरीपश्चिम बंगाल में इतिहास में पहली बार 0 सीटें; पुडुचेरी में सत्ता गंवाई।
2022विधानसभा चुनावउत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, गुजरातपंजाब में सत्ता गंवाई; उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे निचले स्तर 2 सीटों पर आई।
2023विधानसभा चुनावमध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थानराजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता गंवाई।
2024लोकसभा चुनावराष्ट्रीय स्तर (National)99 सीटें जीतकर स्थिति सुधारी, लेकिन बहुमत से दूर रहकर केंद्र में सरकार बनाने से चूकी।
2024विधानसभा चुनावअरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेशआंध्र प्रदेश में पुनः शून्य; ओडिशा में मुख्य दौड़ से बाहर।
2026विधानसभा चुनावपश्चिम बंगालभाजपा की ऐतिहासिक जीत के बीच कांग्रेस केवल 2 सीटों पर सिमटकर प्रभावहीन रही।
2026विधानसभा चुनावअसमभाजपा नीत एनडीए ने तीसरी बार सरकार बनाई; कांग्रेस केवल 19 सीटों पर सिमटी और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारे।
2026विधानसभा चुनावतमिलनाडुडीएमके गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद टीवीके (TVK) के उभार के चलते कांग्रेस केवल 5 सीटों पर सिमटी।
2026विधानसभा चुनावपुडुचेरीएआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन के सामने कांग्रेस गठबंधन को करारी शिकस्त मिली; कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली।

मणिपुर, उत्तराखंड से ज्यादा उम्मीद

कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी बदली हुई रणनीति आने वाले विधान सभा चुनावों में कारगर साबित होगी। अगले साल पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधान सभा चुनाव होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है। लेकिन, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकारें हैं और कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। मणिपुर और उत्तराखंड में सत्ता विरोधी लहर से कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन, बीजेपी को असली चुनौती देने के लिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पार्टी मानती है कि वह दलितों और ओबीसी वोटर्स का गठबंधन मजबूत कर भाजपा को पीछे कर सकती है।

दलित वोटर्स पर खास नजर

बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में दलित वोट कांग्रेस का मजबूत हथियार साबित हो सकता है। दलितों की आबादी उत्तर प्रदेश में 21 प्रतिशत, पंजाब में 32 और उत्तराखंड में 18 प्रतिशत है। इस पर कांग्रेस की नजर है। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद कथित तौर पर उस जगह को 'शुद्ध' किए जाने के विवाद को कांग्रेस ने अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश की। वहीं, उत्तर प्रदेश में पार्टी चंद्र शेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को अपने पाले में लाने की नीति पर भी काम कर रही है। यूपी में दलितों ने मायावती का साथ पूरी तरह छोड़ा नहीं है और मायावती किसी के साथ लड़ने के मूड में नहीं हैं। ऐसे में आजाद का साथ कुछ हद तक कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है।

ओबीसी वोटर्स को साधना बड़ी चुनौती

लेकिन, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ओबीसी वोट को साधना होगा। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज के मुताबिक 2024 के लोक सभा चुनाव में बीजेपी को 44 फीसदी ओबीसी वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को महज 20 प्रतिशत। यूपी विधान सभा चुनाव में भी स्थिति कोई अलग नहीं थी। ओबीसी वोट बढ़ाने के लिए कांग्रेस उनके मुद्दों को लेकर देश भर में जिला स्तर पर सड़कों पर उतरने का प्लान बना रही है।

'जेन जी' साथ आ जाए तो बात बन जाए

कुछ महीने पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में युवाओं ने जो ताकत दिखाई और शिक्षा मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर कराया, उसके बाद युवाओं पर भी हर पार्टी की नजर है। 'जेन जी' (14-29 साल के युवा) कुल आबादी का करीब 26 फीसदी है। आने वाले चुनावों में इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। कांग्रेस की युवा इकाई भी युवाओं को जोड़ने के अभियान में लगी है। राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम इसी का हिस्सा है। 125 से ज्यादा शहरों में यह कार्यक्रम करने की योजना है।

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

Updated on:

24 Sept 2026 01:00 pm

Published on:

24 Sept 2026 01:00 pm

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