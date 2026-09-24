मोदी युग में पहली बार इतनी बदल रही कांग्रेस, बीजेपी को दे पाएगी टक्कर?

2014 लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर (National) केवल 44 सीटों पर जीत; केंद्र से सत्ता बाहर।

2014 विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, महाराष्ट्र, हरियाणा आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुला; महाराष्ट्र व हरियाणा में सत्ता गंवाई।

2015 विधानसभा चुनाव दिल्ली पार्टी को 0 सीटें मिलीं।

2016 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल असम और केरल में सत्ता खोई।

2017 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में केवल 7 सीटें; उत्तराखंड में सत्ता गंवाई।

2018 विधानसभा चुनाव त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड त्रिपुरा और नागालैंड में शून्य पर सिमटी।

2019 लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर (National) केवल 52 सीटों पर जीत; लगातार दूसरी बार विपक्ष के नेता पद के लिए आवश्यक 10% सीटें पाने में विफल।

2019 विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम आंध्र प्रदेश में दोबारा 0 सीटें।

2020 विधानसभा चुनाव दिल्ली, बिहार दिल्ली में लगातार दूसरी बार 0 सीटें; बिहार में केवल 19 सीटें (70 में से)।

2021 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी पश्चिम बंगाल में इतिहास में पहली बार 0 सीटें; पुडुचेरी में सत्ता गंवाई।

2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात पंजाब में सत्ता गंवाई; उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे निचले स्तर 2 सीटों पर आई।

2023 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता गंवाई।

2024 लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर (National) 99 सीटें जीतकर स्थिति सुधारी, लेकिन बहुमत से दूर रहकर केंद्र में सरकार बनाने से चूकी।

2024 विधानसभा चुनाव अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में पुनः शून्य; ओडिशा में मुख्य दौड़ से बाहर।

2026 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बीच कांग्रेस केवल 2 सीटों पर सिमटकर प्रभावहीन रही।

2026 विधानसभा चुनाव असम भाजपा नीत एनडीए ने तीसरी बार सरकार बनाई; कांग्रेस केवल 19 सीटों पर सिमटी और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारे।

2026 विधानसभा चुनाव तमिलनाडु डीएमके गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद टीवीके (TVK) के उभार के चलते कांग्रेस केवल 5 सीटों पर सिमटी।