पश्चिम बंगाल में अडानी समूह करेगा 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश, गौतम अडानी ने किया ऐलान

इस निवेश की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए गुरुवार को कोलकाता के न्यू टाउन क्षेत्र में 2,000 बिस्तरों वाले सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज 'अडानी आरोग्य मंदिर' का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। यह एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल होगा, जिसे बनाने में अडानी ग्रुप करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आयोजित इस शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस अत्याधुनिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बनने से क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के साथ-साथ सीधे तौर पर 10,000 से अधिक नौकरियों के अवसर मिलेंगे।