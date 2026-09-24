जमुई के बाद भी बिहार में नहीं थमा बेटियों के साथ बदसलूकी का सिलसिला, भारी अपराध के बाद चर्चा में सम्राट चौधरी का इस्तीफे वाला वादा

Bihar Crime News: बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिनको लेकर सम्राट चौधरी सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे है। बुधवार को जन सुराज पार्टी के नेता अनिल कुमार को दिनदहाड़े गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अनिल को पांच गोलियां लगी है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पिछले दिनों जमुई में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। ऐसा ही कुछ मामला समस्तीपुर से भी सामने आया है।