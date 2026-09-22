जमुई छेड़छाड़ मामले पर डिप्टी CM विजय चौधरी का आया बयान, सरकार की कार्रवाई को लेकर कही बात

डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जमुई की घटना बेहद घृणित है और इसमें शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई की है। मामले में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और मुख्य आरोपी के साथ-साथ वीडियो बनाने, उसे शूट करने तथा सोशल मीडिया पर वायरल करने में शामिल लोगों की भी पहचान की जा रही है।