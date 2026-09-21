Bihar Crime: जमुई में नाबालिग छात्र-छात्रा से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने पर SP की आई प्रतिक्रिया, आरोपियों की हुई पहचान

एक अन्य यूजर ने बिहार पुलिस और जमुई पुलिस को टैग करते हुए लिखा- जमुई की घटना से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। कपल को घेरे इस भीड़ को देखिए, इन लोगों को यह तय करने का हक किसने दिया कि वे कपल हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, या बस दो लोग हैं जो एक-दूसरे को जानते हैं? अजनबियों को कब से यह हक मिल गया कि वे किसी और की पर्सनल लाइफ में दखल दें, उन्हें बेइज्जत करें और उनकी हदें पार करें? और बिहार पुलिस कब तक सोती रहेगी? इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है, फिर भी जनता अभी भी ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रही है। इसमें शामिल लोगों की पहचान करें और सख्त कानूनी कार्रवाई करें। बिहार पुलिस, लोगों को जवाब और साफ कार्रवाई मिलनी चाहिए।