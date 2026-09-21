Bengal Bypoll: ‘कांग्रेस के पैर पकड़ने को मजबूर ममता’, CPI(M) का तंज- जिसने पार्टी तोड़ी, वही आज सहारा ले रही

पूर्व सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी का कोई नाम नहीं है, उन्हें बिना नाम के चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सीपीआई (एम) नेता ने कहा कि वह सड़कों पर भीख मांगने वाले व्यक्ति की तरह हो गई हैं। जब भिखारी बनने की नौबत आ जाती है, तो अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जिसने कभी कांग्रेस को तोड़ा था, वही आज कांग्रेस के पैर पकड़ रही हैं।