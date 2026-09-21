West Bengal By Poll: उपचुनाव से पहले हुमायूं कबीर पर गिरफ्तारी का साया, विवादित ऑडियो मामले में पुलिस के सामने हुए पेश

हुमायूं कबीर ने कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। उनका आरोप है कि उपचुनाव से पहले प्रशासन उनकी पार्टी के लोगों को निशाना बना रहा है। थाने में जाने से पहले कबीर ने अपने दामाद को पुराने मामले में फंसाए जाने का आरोप भी दोहराया। उन्होंने तीन पुलिस अधिकारियों पर उन्हें फंसाने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया। कबीर ने कहा कि इन अधिकारियों को पहले अदालत में फटकार का सामना करना पड़ा था और अब उन्हीं अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।