Nandigram Bypoll 2026: 6 अक्टूबर को वोटिंग से पहले बंगाल में सियासी हलचल तेज, दोनों सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला

Rejinagar Bypoll 2026: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मैदान अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं रह गया है। नामांकन वापसी के आखिरी दिन घटनाक्रम ने दोनों सीटों की तस्वीर बदल दी। कहीं प्रत्याशी ने मैदान छोड़कर फिर वापसी की, कहीं उम्मीदवार की गिरफ्तारी ने प्रचार अभियान पर असर डाला तो कहीं चुनाव चिह्न को लेकर विवाद सामने आया। ऐसे में 6 अक्टूबर की वोटिंग से पहले दोनों सीटों पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।