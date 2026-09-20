‘कांग्रेस कॉमेडियन और जोकरों की पार्टी बन गई’, PM मोदी की मिमिक्री पर किरेन रिजिजू का हमला

Kiren Rijiju on Rahul Gandhi : नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इंदौर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान एक कलाकार ने प्रधानमंत्री मोदी के अंदाज की नकल की। इस दौरान राहुल गांधी के हंसने का वीडियो भी सामने आया। इसको लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रिजिजू ने कांग्रेस के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी कॉमेडियन और जोकरों की पार्टी बन गई है! वे हमेशा के लिए बाहर हैं… RIP।