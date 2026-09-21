Mamata Banerjee: जमुई वायरल वीडियो पर सियासत तेज, ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Mamata Banerjee On Jamui Viral Video: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़, मारपीट और अभद्र व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना को लेकर बिहार की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने घटना को बेहद परेशान करने वाला बताते हुए कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ पुलिस और कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर लिखा कि बिहार से सामने आया वीडियो बेहद परेशान करने वाला और चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि 'मोरल पुलिसिंग' के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनके मुताबिक किसी भी समाज में भीड़ को यह तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि किसी व्यक्ति को सम्मान, आजादी या सजा मिलेगी।