‘राइज एंड फॉल 2’ के लिए रवाना हुए तेज प्रताप, बोले- मनीष कश्यप के साथ मुंबई में धमाल मचाएंगे, बिहार का नाम रोशन करेंगे

Tej Pratap Yadav Rise and Fall season 2: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और 'जन शक्ति जनता दल' (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव सोमवार शाम रियलिटी शो 'राइज एंड फ़ॉल' के दूसरे सीजन में हिस्सा लेने के लिए पटना से मुंबई के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने शो में अपनी एंट्री की पुष्टि की और कहा कि वह मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप के साथ मिलकर वहां धूम मचाएंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा, उन्होंने जमुई में नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में सम्राट चौधरी पर निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग की।