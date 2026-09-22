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IAF Exercise Tarang Shakti 2026: राजस्थान के आसमान में गरजेगा अमेरिकी F-35 और फ्रांस का राफेल, 40 देश होंगे शामिल

जोधपुर में 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होगी 'तरंग शक्ति 2026' एक्सरसाइज़। 40 से ज़्यादा देश लेंगे हिस्सा, अमेरिकी F-35 और फ्रांस के राफेल भी होंगे शामिल।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Sep 22, 2026

multinational air exercise

जोधपुर के आसमान में दिखेगा F-35 और राफेल का दम, photo source@ChatGpt

Tarang Shakti 2026: रक्षा अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान के जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होने वाले मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज़ 'तरंग शक्ति' के दूसरे एडिशन में 40 से ज़्यादा देश हिस्सा लेंगे। अधिकारियों के अनुसार, विदेशी देश कई तरह के हवाई साधनों के साथ इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। यह बड़ा एयर एक्सरसाइज भारत-जापान के बीच हुए एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज़ 'वीर गार्डियन' के ठीक बाद हो रहा है, जिसकी मेजबानी भी जोधपुर एयरबेस ने की थी।

अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान होंगे शामिल

अमेरिका पांचवीं पीढ़ी के दो से तीन F-35 लड़ाकू विमान तैनात करेगा, फ्रांस अपने राफेल लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा लेगा और संयुक्त अरब अमीरात अपने F-16 लड़ाकू जेट तैनात करेगा। इसके अलावा, कई भाग लेने वाले देश ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सहित सपोर्ट एसेट भी उपलब्ध कराएंगे।

भारतीय वायु सेना इस एक्सरसाइज़ के लिए अपने प्रमुख फ्रंटलाइन ऑपरेशनल प्लेटफ़ॉर्म उतारेगी, जिनमें राफेल और सुखोई-30 लड़ाकू जेट शामिल हैं। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि IAF के सपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म, जिनमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट प्लेन और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर शामिल हैं, भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे।

40 देशों की वायु सेनाएं होंगी शामिल

एक्सरसाइज के 2026 एडिशन की घोषणा करते हुए भारतीय वायु सेना के मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि इस एक्सरसाइज में दुनिया भर की वायु सेनाएं एक साथ मिलकर ज़बरदस्त जॉइंट टैक्टिकल मैन्यूवर करेंगी।

पोस्ट में लिखा था, "एक्सरसाइज तरंग शक्ति की वापसी हो रही है। एक्सरसाइज़ तरंग शक्ति 2026 भारत के प्रमुख मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज़ के तौर पर लौट रही है, जो दुनिया भर की वायु सेनाओं को जबरदस्त जॉइंट टैक्टिकल मैन्यूवर के लिए एक साथ लाएगी। बने रहिए, क्योंकि बेहतरीन पायलट आसमान में करतब दिखाएंगे!

इससे पहले 2024 में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज 'तरंग शक्ति' के पहले एडिशन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सहयोगी देशों के साथ सहयोग, तालमेल और भरोसा मज़बूत करने की कोशिश बताया था। जोधपुर में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज़ के दूसरे चरण में 'डिस्टिंग्विश्ड विज़िटर्स डे' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 'तरंग शक्ति' के ज़रिए भारत ने सभी पार्टनर देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत किया है और उनमें यह भरोसा जगाया है कि जब भी जरूरत होगी, हम सब एक साथ खड़े रहेंगे।

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Updated on:

22 Sept 2026 12:11 am

Published on:

22 Sept 2026 12:11 am

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