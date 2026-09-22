IAF Exercise Tarang Shakti 2026: राजस्थान के आसमान में गरजेगा अमेरिकी F-35 और फ्रांस का राफेल, 40 देश होंगे शामिल

इससे पहले 2024 में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज 'तरंग शक्ति' के पहले एडिशन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सहयोगी देशों के साथ सहयोग, तालमेल और भरोसा मज़बूत करने की कोशिश बताया था। जोधपुर में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज़ के दूसरे चरण में 'डिस्टिंग्विश्ड विज़िटर्स डे' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 'तरंग शक्ति' के ज़रिए भारत ने सभी पार्टनर देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत किया है और उनमें यह भरोसा जगाया है कि जब भी जरूरत होगी, हम सब एक साथ खड़े रहेंगे।