‘स्विट्जरलैंड-सिंगापुर में कोई माइंस नहीं, फिर भी सबसे अमीर’, खनन बिल के विरोध पर निशिकांत दुबे ने JMM-कांग्रेस को घेरा

MMDR Amendment Bill: झारखंड में 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल' को लेकर सियासी खींचतान तेज हो गई है। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा। दुनिया भर के उदाहरण देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि कोई राज्य खदानों से नहीं, बल्कि सही सोच से तरक्की करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया है। वहीं, JMM के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने इस मुद्दे पर कहा कि झारखंड की जमीन बीजेपी की निजी जागीर नहीं है और राज्य के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर सबसे पहला हक झारखंड के लोगों का है।