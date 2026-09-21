‘ट्रंप का अमेरिका भारतीयों के लिए होता जा रहा खतरनाक, पीएम मोदी क्यों हैं खामोश?’ पवन खेड़ा का केंद्र सरकार से सवाल

Pawan Khera on Anti-Indian Racism: कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका में भारतीय छात्रों और भारतीय मूल के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय हमलों और हेट स्पीच को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अर्थशास्त्री सौमित्र शुक्ला के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिका में भारतीयों के लिए माहौल लगातार खराब और असुरक्षित होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए तुरंत सुरक्षा एडवाइजरी जारी करे।