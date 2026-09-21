21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चंडीगढ़ पंजाब

निलंबित DIG भुल्लर के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, रिश्वत वसूली के कथित बिचौलिए किर्शानु शारदा को किया गिरफ्तार

Harcharan Singh Bhullar Case: ईडी ने पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित बिचौलिए किर्शानु शारदा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर डीआईजी की तरफ से रिश्वत मांगने व वसूलने का आरोप है, जिसे अदालत ने सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Rakesh Mishra

Sep 21, 2026

Punjab Police DIG Bhullar

निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर। फाइल फोटो- पत्रिका

Kirshanu Sharda Arrested: प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित बिचौलिए किर्शानु शारदा को गिरफ्तार किया है। ईडी के अनुसार शारदा पर भुल्लर की ओर से रिश्वत मांगने और रकम लेने का आरोप है। विशेष अदालत ने आरोपी को सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय-1 ने शारदा को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया।

वसूली के लिए शारदा का इस्तेमाल

जांच एजेंसी के मुताबिक यह कार्रवाई भुल्लर के खिलाफ दर्ज मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। मामले की शुरुआती जांच सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, चंडीगढ़ में दर्ज एफआईआर के आधार पर आगे बढ़ाई गई थी। इसमें भुल्लर, शारदा और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। ईडी ने कहा कि मूल मामले की जांच में पहली नजर में सामने आया कि भुल्लर ने कथित अवैध वसूली के लिए शारदा को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया।

रिश्वत से जुड़ा मामला आया सामने

जांच एजेंसी के अनुसार शारदा लोगों से रिश्वत की रकम मांगने और उसे भुल्लर तक पहुंचाने में भूमिका निभाता था। जांच में रिश्वत से जुड़ा एक मामला भी सामने आया है। ईडी के मुताबिक एक शिकायतकर्ता से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इसमें से 5 लाख रुपए शारदा के जरिए लिए गए। आरोप है कि यह रकम एक आपराधिक मामले को निपटाने और शिकायतकर्ता को पुलिस की दखल के बिना स्क्रैप का कारोबार जारी रखने की अनुमति देने के लिए मांगी गई थी।

1.42 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज किया

ईडी के अनुसार शारदा ने भुल्लर की ओर से रकम हासिल करने और उसे आगे पहुंचाने में मदद की। जांच के दौरान की गई तलाशी में 8.35 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। इसके अलावा बैंक और डाकघर के खातों तथा निवेशों में कुल 1.42 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज किया गया। एजेंसी ने बताया कि वित्तीय रिकॉर्ड और जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की जांच में कई ऐसे नकद जमा, निवेश और लेनदेन मिले हैं, जिनका स्पष्ट स्रोत सामने नहीं आया है। इनमें भुल्लर से जुड़े लेनदेन भी शामिल हैं। जांच में कुछ अन्य सरकारी कर्मचारियों की संभावित भूमिका के संकेत भी मिले हैं।

Surat Crime: ‘पोस्टमैन’ बन नक्सली इलाके में घुसी पुलिस, 25 साल बाद दबोचा गया 20 हजार का इनामी ‘मोस्ट वांटेड’

ये भी पढ़ें
Surat Crime Branch

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Sept 2026 07:21 pm

Published on:

21 Sept 2026 07:10 pm

Hindi News / Punjab / Chandigarh Punjab / निलंबित DIG भुल्लर के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, रिश्वत वसूली के कथित बिचौलिए किर्शानु शारदा को किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

चंडीगढ़ पंजाब

पंजाब

ट्रेंडिंग

सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला, बोले- पाकिस्तान से नशा आता रहा, 12 साल से क्या कर रही केंद्र सरकार?

Sachin Pilot Punjab drug crisis
राष्ट्रीय

नशा मुक्ति पर दो तरफा घिरी भगवंत मान सरकार, भाजपा-कांग्रेस ने जमकर साधा निशाना

Bhagwant Mann, Satyendar Jain Arrest, Satyendar Jain, BJP ED CBI, Bhagwant Mann BJP, Punjab CM Bhagwant Mann, BJP Central Agencies, ED CBI Misuse, BJP Opposition Attack,
राष्ट्रीय

संगरूर में नशे को लेकर गरमाई सियासत, मजीठिया ने पंजाब सरकार को घेरा; बोले- लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही?

Bikram Singh Majithia
चंडीगढ़ पंजाब

‘नशे के खिलाफ लड़ाई को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए’, पंजाब में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अपील

Nasha Mukt Punjab Yatra
चंडीगढ़ पंजाब

नशा मुक्त यात्रा में पंजाब सरकार पर बरसे केवल सिंह ढिल्लों, बोले- नशा रोक नहीं पाए, आवाज उठाने वालों को डरा रहे

Punjab Nasha Mukt Yatra Kewal Singh Dhillon
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.