निलंबित DIG भुल्लर के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, रिश्वत वसूली के कथित बिचौलिए किर्शानु शारदा को किया गिरफ्तार

ईडी के अनुसार शारदा ने भुल्लर की ओर से रकम हासिल करने और उसे आगे पहुंचाने में मदद की। जांच के दौरान की गई तलाशी में 8.35 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। इसके अलावा बैंक और डाकघर के खातों तथा निवेशों में कुल 1.42 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज किया गया। एजेंसी ने बताया कि वित्तीय रिकॉर्ड और जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की जांच में कई ऐसे नकद जमा, निवेश और लेनदेन मिले हैं, जिनका स्पष्ट स्रोत सामने नहीं आया है। इनमें भुल्लर से जुड़े लेनदेन भी शामिल हैं। जांच में कुछ अन्य सरकारी कर्मचारियों की संभावित भूमिका के संकेत भी मिले हैं।