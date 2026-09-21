संगरूर में नशे को लेकर गरमाई सियासत, मजीठिया ने पंजाब सरकार को घेरा; बोले- लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही?

जगसीर ने आरोप लगाया है कि उनके गांव में नशे की बिक्री को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। उनका दावा है कि शिकायत के बाद उन्हें धमकियां दी गईं और उनके साथ मारपीट भी हुई। उनके दोस्त ने भी आरोप लगाया कि जगसीर के पास नशे की बिक्री से जुड़े कुछ वीडियो थे। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, डॉक्टरों की मंजूरी के बाद जगसीर का बयान दर्ज किया जाएगा।