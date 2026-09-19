Punjab Election 2027: चुनाव से पहले कर्मचारियों पर AAP ने क्यों खेला दांव? जानिए मान सरकार की रणनीति

Punjab Election 2027: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियों द्वारा वादे भी किए जा रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी भी अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद करने वाली है। यह लुधियाना से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि सीएम भगवंत मान कार्यक्रम में चुनावी अभियान का पर्चा भी जारी करेंगे। दरअसल, इससे पहले मान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया था।