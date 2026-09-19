नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार करने के मामले में आया अपडेट, पुलिस ने क्या कहा?

Nandigram By-Election: पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पुलिस ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्हें 2007 के एंटी-लैंड एक्विजिशन मूवमेंट के दौरान दंगे, मर्डर और क्रिमिनल इंटिमिडेशन से जुड़े कम से कम चार केस में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।