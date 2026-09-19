19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

राहुल गांधी को एक अच्छे ट्यूटर की जरूरत- TMC के चुनाव चिह्न पर भाजपा ने दिया जवाब

TMC Election Symbol Controversy: TMC के चुनाव चिह्न फ्रीज को लेकर BJP ने जवाब दिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा चुनाव चिह्न समय-समय पर फ्रीज होते रहते हैं। इसमें नया क्या है? राहुल गांधी को…नीचे पढ़ें पूरी अपडेट।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Sep 19, 2026

bjp sansad nishikant dubey

फोटो में BJP सांसद निशिकांत दुबे (सोर्स- एक्स ANI स्क्रीनशॉट)

Trinamool Congress Symbol Controversy: पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमाई गई है। TMC के चुनाव चिह्न फ्रीज होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। TMC के चुनाव चिह्न को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस के पुराने चुनाव चिह्नों का जिक्र करते हुए कहा कि 1952 से 1969 तक कांग्रेस का चुनाव चिह्न ‘बैलों की जोड़ी’ था। इसके बाद पार्टी में विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का चुनाव चिह्न ‘गाय और बछड़ा’ बना। उनका कहना है कि चुनाव चिह्नों को लेकर समय-समय पर फैसले और बदलाव होते रहे हैं, इसलिए TMC के मामले में इसे कोई नई बात नहीं माना जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें एक अच्छे ट्यूटर की जरूरत है। उनके इस बयान से अब सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है।

राहुल गांधी के आरोप पर BJP का जवाब

वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने BJP और चुनाव आयोग पर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले शिवसेना, फिर NCP और अब तृणमूल कांग्रेस को लेकर ऐसा पैटर्न देखने को मिला है। उनके मुताबिक, पार्टी टूटने के बाद चुनाव चिह्न पर भी विवाद खड़ा होता है। राहुल गांधी ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति के खिलाफ लड़ती रहेगी।

इसके बाद BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इन आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी का इतिहास नहीं पता। त्रिवेदी ने याद दिलाया कि NCP की स्थापना कांग्रेस से अलग होकर हुई थी। शरद पवार और उनके सहयोगियों ने 1999 में कांग्रेस से अलग होकर NCP बनाई थी। उन्होंने TMC और कांग्रेस के पुराने रिश्तों का भी हवाला दिया। BJP ने कांग्रेस के भीतर हुए पुराने विवादों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाए।

नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी से सियासी घमासान

बता दें नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी ने विवाद बढ़ा दिया। गिरफ्तारी एक पुराने हत्या मामले में हुई।इसी को लेकर राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक बदला बताया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का समय कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी BJP पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने भी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने के तुरंत बाद गिरफ्तारी हुई।

TMC के चुनाव चिह्न पर भी विवाद

बता दें नंदीग्राम विवाद के बीच चुनाव आयोग ने TMC के दोनों गुटों को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया। दोनों गुटों को पुराने पार्टी नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल से रोक दिया गया। इसके बाद दोनों गुटों को अलग नाम और चुनाव चिह्न दिए गए। ममता बनर्जी ने आयोग के फैसले पर नाराजगी जताई।

West Bengal By Poll: रेजीनगर उपचुनाव में नया मोड़, ममता गुट के उम्मीदवार ने नाम वापस लेने का फैसला बदला

ये भी पढ़ें
Rejinagar candidate withdrawal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

TMC

Updated on:

19 Sept 2026 03:27 pm

Published on:

19 Sept 2026 02:15 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी को एक अच्छे ट्यूटर की जरूरत- TMC के चुनाव चिह्न पर भाजपा ने दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

DUSU Election Result: दीपांशु शोकीन ने बताया, आखिर निर्दलीय क्यों लड़ा उपाध्यक्ष पद का चुनाव; जानें अध्यक्ष पर कौन चल रहा आगे

Delhi University Students Union Election
राष्ट्रीय

नशा मुक्त यात्रा में पंजाब सरकार पर बरसे केवल सिंह ढिल्लों, बोले- नशा रोक नहीं पाए, आवाज उठाने वालों को डरा रहे

Punjab Nasha Mukt Yatra Kewal Singh Dhillon
राष्ट्रीय

रबीउल आलम के चुनाव लड़ने पर सुकांत मजूमदार ने TMC को घेरा, पूछा- जब लड़ने को तैयार नहीं थे तो टिकट क्यों दिया?

Sukanta Majumdar
कोलकाता

Ravneet Bittu: सीएम भगवंत मान के काफिले पर टमाटर-अंडे फेंकने की कोशिश, BJP नेता रवनीत बिट्टू हिरासत में

Ravneet Bittu news
राष्ट्रीय

नंदीग्राम उपचुनाव: भाजपा जीती तो दोहराया जाएगा पांच दशक पुराना इतिहास

nandigram by election bjp versus congress, Mamta out from Nandigram race in byelection 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.