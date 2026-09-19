ममता बनर्जी को एक और झटका, नंदीग्राम के बाद रेजीनगर से भी उम्मीदवार ने नामांकन लिया वापस

नंदीग्राम में अपनी पार्टी की उम्मीदवार के पीछे हटने के बाद ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि, इसके बाद घटनाक्रम ने फिर करवट ली। कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को शुक्रवार शाम 2007 के एक हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।