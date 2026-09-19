‘चुनाव आयोग और सरकार की जुगलबंदी कब तक चलेगी?’, बंगाल उपचुनाव और सिंबल विवाद पर भड़के कपिल सिब्बल

उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को संचिता प्रधान ने नंदीग्राम से और रबीउल आलम चौधरी ने रेजीनगर से नामांकन दाखिल किया था। सिब्बल के मुताबिक, नंदीग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान हैं जबकि भाजपा ने खासिरानी राठ को उम्मीदवार बनाया है। मिलन प्रधान को 18 सितंबर को 2007 के एक पुराने हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई, जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था।