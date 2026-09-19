नंदीग्राम उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर सौगत रॉय ने जताई आपत्ति, बोले- 19 साल पुराना मामला अब क्यों खोला गया?

सौगत रॉय ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा का लक्ष्य विपक्षी दलों को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि मिलन प्रधान की गिरफ्तारी भी उसी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने पहले नंदीग्राम से अपना उम्मीदवार उतारा था। बाद में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया गया। इसके बाद मिलन प्रधान की गिरफ्तारी हुई। हालांकि, भाजपा ने इस तरह के राजनीतिक आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की है।