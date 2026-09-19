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नशा मुक्त यात्रा में पंजाब सरकार पर बरसे केवल सिंह ढिल्लों, बोले- नशा रोक नहीं पाए, आवाज उठाने वालों को डरा रहे

Punjab News: फतेहगढ़ साहिब में भाजपा की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के दौरान प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नशे पर रोक लगाने में नाकाम रही है और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को डराने का प्रयास कर रही है।
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चंडीगढ़ पंजाब

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Anand Shekhar

Sep 19, 2026

Punjab Nasha Mukt Yatra Kewal Singh Dhillon

पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों (फोटो- IANS)

Punjab Nasha Mukt Yatra: फतेहगढ़ साहिब में भारतीय जनता पार्टी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' के दौरान पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मौजूदा राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जमीनी स्तर पर नशीले पदार्थों और सिंथेटिक ड्रग्स की समस्या को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए सरकार अब डरा-धमकाकर आम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और भाजपा इस मुहिम को जन आंदोलन बनाकर हर नागरिक को साथ जोड़ रही है।

आवाज उठाने वालों को डराने-धमकाने के आरोप

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि संगरूर में मोहनजीत नाम के एक युवक को बेरहमी से सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने विरोध जताने के लिए काला झंडा दिखाया था। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे राजिंदरा अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। केवल सिंह ढिल्लों ने दिड़बा के तूर बंजारा गांव का जिक्र करते हुए बताया कि एक दलित व्यक्ति को सिर्फ इसलिए डराया-धमकाया गया क्योंकि उसने पूछा था कि सरकार चिट्टा कब बंद करेगी, जबकि उसका अपना बेटा नशे की चपेट में था। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में जो परिवार अपने बच्चों के अधिकारों और ड्रग्स के मुद्दे पर सवाल पूछते हैं, उन्हें डर के माहौल में धकेला जा रहा है।

पंजाब छोड़ कर जा रही फैक्ट्रियां : केवल सिंह ढिल्लों

पंजाब में ड्रग संकट की वजह बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आज नया उद्योग आने को तैयार नहीं है और जो फैक्ट्रियां पहले से चल रही थीं, वे भी दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लोगों को 14 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्र गहरे संकट में घिर गए हैं।

दिल्ली सीएम ने भी पंजाब सरकार को घेरा

यात्रा में शामिल होने पहुंचीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मौजूदा पंजाब सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष से जब पंजाब का एक-एक शहर और एक-एक परिवार जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से जनता को लूटने वाली सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों, युवाओं, माताओं और परिवारों की गुनहगार है और इसे सत्ता से बेदखल होना ही पड़ेगा।

रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पंजाब में आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली डबल इंजन की सरकार पंजाब की जनता को उनके वे सभी अधिकार दिलाएगी जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मान-सम्मान, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुख-समृद्धि देकर पंजाब के हर परिवार और पूरे राज्य की तरक्की व खुशहाली सुनिश्चित की जाएगी।

सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएगी यात्रा

बीजेपी ने पंजाब में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। 18 सितंबर को शुरू हुई यह यात्रा राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और लगभग 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस अभियान का औपचारिक समापन 30 सितंबर को जालंधर में एक बड़े कार्यक्रम के साथ होगा। केवलि सिंह ढिल्लों ने कहा कि पार्टी इस अभियान को हर गली और मोहल्ले तक ले जाएगी और इसे एक निर्णायक जन-आंदोलन में बदल देगी।

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Updated on:

19 Sept 2026 03:18 pm

Published on:

19 Sept 2026 03:14 pm

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