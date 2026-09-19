नशा मुक्त यात्रा में पंजाब सरकार पर बरसे केवल सिंह ढिल्लों, बोले- नशा रोक नहीं पाए, आवाज उठाने वालों को डरा रहे

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि संगरूर में मोहनजीत नाम के एक युवक को बेरहमी से सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने विरोध जताने के लिए काला झंडा दिखाया था। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे राजिंदरा अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। केवल सिंह ढिल्लों ने दिड़बा के तूर बंजारा गांव का जिक्र करते हुए बताया कि एक दलित व्यक्ति को सिर्फ इसलिए डराया-धमकाया गया क्योंकि उसने पूछा था कि सरकार चिट्टा कब बंद करेगी, जबकि उसका अपना बेटा नशे की चपेट में था। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में जो परिवार अपने बच्चों के अधिकारों और ड्रग्स के मुद्दे पर सवाल पूछते हैं, उन्हें डर के माहौल में धकेला जा रहा है।