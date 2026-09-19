DUSU Election: राघव चड्ढा का बड़ा बयान, बोले- दिल्ली के छात्रों ने सिर्फ राष्ट्र-हित और रचनात्मक राजनीति चुनी

उन्होंने लिखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस जनादेश के जरिए यह साफ कर दिया है कि वे 'राष्ट्र प्रथम' की भावना और छात्र-केंद्रित रचनात्मक राजनीति के साथ खड़े हैं। चड्ढा ने कहा कि एक अच्छे मतदान प्रतिशत के साथ मिली यह सफलता एबीवीपी के लिए बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आई है, ताकि वे छात्रों की समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निष्ठा से काम कर सकें। उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं को दिया और कहा कि पूरे विश्वविद्यालय परिसर में दिन-रात की गई अथक मेहनत के बिना यह परिणाम संभव नहीं था। उन्होंने नई चुनी गई टीम को छात्रों के कल्याण और अधिकारों के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने की शुभकामनाएं दीं।