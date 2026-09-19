दिशा सालियान के पिता ने सौंपा 500 करोड़ का नोटिस, बोले- मातोश्री में ऐसा क्या खास, कौन है आदित्य ठाकरे?

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि मातोश्री जाने के लिए किस तरह की हिम्मत की जरूरत है। आदित्य ठाकरे से मिलने के सवाल पर सतीश सालियान ने कहा कि आदित्य ठाकरे कौन है? किसी को उनसे क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने दिशा सालियान से जुड़े मामले को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान वे भावुक भी हो गए थे। सतीश सालियान के वकील निलेश ओझा ने बताया कि नोटिस देने के लिए वे मातोश्री पहुंचे थे। वहां मौजूद आदित्य ठाकरे के वकील ने नोटिस आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने नोटिस पर मुहर लगाई और उसकी प्राप्ति रसीद दी। निलेश ओझा ने कहा कि नोटिस स्वीकार किए जाने से मामला सीधे मातोश्री के अंदर जाने और किसी तरह के टकराव तक नहीं पहुंचा। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद किया। वकील ने बताया कि नोटिस की प्राप्ति की प्रति भी साझा की गई है।