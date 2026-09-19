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दिशा सालियान के पिता ने सौंपा 500 करोड़ का नोटिस, बोले- मातोश्री में ऐसा क्या खास, कौन है आदित्य ठाकरे?

मातोश्री पहुंचे दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस दिया। मातोश्री के बाहर ही आदित्य ठाकरे के वकील ने नोटिस स्वीकार कर उसकी रसीद दी।
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मुंबई

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Rakesh Mishra

Sep 19, 2026

Disha Salian

आदित्य ठाकरे-दिशा सालियान। फाइल फोटो- पत्रिका

मुंबई। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस दिया। नोटिस देने के लिए सतीश सालियान अपने वकील निलेश ओझा के साथ मातोश्री पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद आदित्य ठाकरे के वकील ने बाहर ही नोटिस स्वीकार कर उसकी रसीद दी। सतीश सालियान ने कहा कि मातोश्री में ऐसा क्या खास है। क्या यह भगवान की जगह है? उन्होंने कहा कि जो पाप करते हैं, वे नर्क जाते हैं।

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि मातोश्री जाने के लिए किस तरह की हिम्मत की जरूरत है। आदित्य ठाकरे से मिलने के सवाल पर सतीश सालियान ने कहा कि आदित्य ठाकरे कौन है? किसी को उनसे क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने दिशा सालियान से जुड़े मामले को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान वे भावुक भी हो गए थे। सतीश सालियान के वकील निलेश ओझा ने बताया कि नोटिस देने के लिए वे मातोश्री पहुंचे थे। वहां मौजूद आदित्य ठाकरे के वकील ने नोटिस आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने नोटिस पर मुहर लगाई और उसकी प्राप्ति रसीद दी। निलेश ओझा ने कहा कि नोटिस स्वीकार किए जाने से मामला सीधे मातोश्री के अंदर जाने और किसी तरह के टकराव तक नहीं पहुंचा। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुंबई पुलिस का भी धन्यवाद किया। वकील ने बताया कि नोटिस की प्राप्ति की प्रति भी साझा की गई है।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

19 Sept 2026 06:36 pm

Published on:

19 Sept 2026 06:34 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / दिशा सालियान के पिता ने सौंपा 500 करोड़ का नोटिस, बोले- मातोश्री में ऐसा क्या खास, कौन है आदित्य ठाकरे?

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