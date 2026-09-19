काजल राघवानी के आते ही ‘राइज एंड फॉल 2’ में बढ़ेगा मुकाबला, यूजर्स बोले- ‘अब मजा आएगा’

काजल की एंट्री के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि वह दिग्विजय राठी को देखना चाहते हैं। वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, “अब मजा आएगा।” कुछ लोगों ने काजल के शो में आने पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी दीं। अब देखना होगा कि ‘राइज एंड फॉल 2’ में काजल राघवानी किस तरह का गेम खेलती हैं और रूलर्स-वर्कर्स के इस मुकाबले में उनकी रणनीति क्या रहती है।