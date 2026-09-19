SEMICON India 2026: चिप से पैकेजिंग-टेस्टिंग तक, सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में बढ़ रही भारत की भूमिका

SEMICON India 2026 के तीसरे और अंतिम दिन उद्योग जगत के दिग्गजों ने भारत में तेजी से विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की सराहना की। शनिवार को कार्यक्रम में शामिल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत अब सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए एक संभावित बाजार नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी अहम जगह बना रहा है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के मुताबिक, भारत में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बड़े निवेश और तेजी से तैयार हो रहे इकोसिस्टम ने देश को सेमीकंडक्टर निवेश और मैन्युफैक्चरिंग के लिए महत्वपूर्ण जगह बना दिया है।