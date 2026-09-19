‘BJP अपने 30 हजार करोड़ के पार्टी फंड से दे मदद, जनता के पैसे से चेहरा न चमकाए’, बिहार बाढ़ राहत पर बोले प्रशांत किशोर

बिहार में बाढ़ राहत के लिए बीजेपी नेताओं और मंत्रियों द्वारा वेतन दान करने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, "मुझे खुशी है कि ऐसा किया गया। कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि किसी त्रासदी के दौरान जनता के पैसे से राहत कार्य करके किसी को अपना चेहरा चमकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि नितिन नवीन भाजपा नेतृत्व का हिस्सा हैं, इसलिए भाजपा के पास जो 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का पार्टी फंड है, उसमें से बाढ़ पीड़ितों के लिए ठोस आर्थिक मदद जारी की जानी चाहिए।