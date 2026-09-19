दिल्ली से काठमांडू जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट, तकनीकी खराबी की वजह से लौटना पड़ा वापस

जानकारी के अनुसार एयर इंडिया फ्लाइट के पायलट को तकनीकी खराबी का सिग्नल मिला। इस सिग्‍नल के मिलने के बाद पायलट ने फ्लाइट को काठमांडू ले जाना सही नहीं समझा और इस बारे में दिल्‍ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को जानकारी देते हुए फ्लाइट को डायवर्ट करने के लिए पूछा। एटीसी से ग्रीन सिग्नल मिलते ही फ्लाइट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया गया और कुछ ही देर में इसकी सुरक्षित लैंडिंग हो गई। फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर और क्रू-मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित रहे।