डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, वॉशिंगटन ट्रायम्फल आर्च को बनाएंगे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी सेना की रिक्वेस्ट पर देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वॉशिंगटन ट्रायम्फल आर्च को मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार ऐसा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स दुनिया में और कही नहीं होगा। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि वॉशिंगटन ट्रायम्फल आर्च के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। यह विजय स्मारक भी रहेगा और इसके साथ ही मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के 59 टॉप शहरों/राजधानियों में से वॉशिंगटन डीसी ही एकमात्र राजधानी है, जहाँ विजय स्मारक नहीं है। लेकिन जल्द ही इसका निर्माण होगा और फिर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होगा।