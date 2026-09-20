Imran Khan: इमरान खान की बहन की गिरफ्तारी पर पार्टी ने सरकार पर बोला हमला, हालात बिगाड़ने का पहला कदम बताया

Aleema Khan Arrest: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को लाहौर में हिरासत में लिए जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने सरकार पर निशाना साधा है। IANS की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान ने उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है। अलीमा खान को लाहौर के डिप्टी कमिश्नर के आदेश के तहत 30 दिनों के लिए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (MPO) कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब PTI ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी इस मार्च के जरिए जेल में बंद इमरान खान की रिहाई समेत अपनी राजनीतिक मांगों को उठाने की तैयारी कर रही है।