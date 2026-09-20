Marine Research: जहाजों की कमी आई तो चीन ने बनाया पहला प्राइवेट समुद्री रिसर्च जहाज, क्राउडफंडिंग से जुटाए 2.14 बिलियन रुपये

China Marine Research Vessel: चीन के पहले प्राइवेट तौर पर फंड किए गए वैज्ञानिक रिसर्च जहाज ने समुद्री ट्रायल शुरू कर दिया है। इसे चीन में 37 स्थानीय मछुआरों ने मिलकर 150 मिलियन युआन यानी करीब 2.14 बिलियन रुपये की क्राउडफंडिंग करके तैयार किया है। इसका नाम 'हाईयिंग जियाके' (Haiying Jiake) रखा गया है। इसका नाम समुद्र के ऊपर उड़ते समुद्री बाज (सी ईगल) की को दर्शाता है। इस जहाज ने पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के वेनलिंग में पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू कर दी है। इसे चीन का पहला निजी तौर पर वित्त पोषित वैज्ञानिक रिसर्च जहाज बताया जा रहा है।