अफगानिस्तान में चार रोड एक्सीडेंट्स, 7 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) दुनियाभर के लिए ही एक गंभीर समस्या है और हर साल इसके कई मामले सामने आते हैं। हर साल कई लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग इन हादसों में घायल हो जाते हैं। रोड एक्सीडेंट्स की वजह से व्हीकल्स को भी नुकसान पहुंचता है। रोड सेफ्टी को बहुत ही अहम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें चूक होने से रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज अफगानिस्तान (Afghanistan) में एक या दो नहीं, बल्कि चार रोड एक्सीडेंट्स के मामले सामने आए हैं।