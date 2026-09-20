इजरायली सेना ने फिलिस्तीन में बंद किए 2 चेकपॉइंट, 104 टीचरों को स्कूल जाने से रोका

बता दें सितंबर महीने की शुरुआत में यूके, फ्रांस और कनाडा ने इजरायल-फिलिस्तीन विवाद के टू-स्टेट समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तीनों देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। इसमें वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार पर चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि टू-स्टेट समाधान ही क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा का रास्ता है। उन्होंने बस्तियों को इस प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बताया। तीनों देशों ने E1 क्षेत्र में बस्ती विस्तार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने बस्तियों से होने वाली हिंसा पर भी चिंता जताई। इसके साथ ही बस्तियों से आने वाले सामान के आयात पर रोक लगाने की बात कही गई। बस्तियों और उनसे जुड़े लोगों पर लक्षित कदम उठाने की भी घोषणा की गई। तीनों देशों ने सुरक्षित इजरायल और सुरक्षित फिलिस्तीन के साथ रहने के समर्थन की बात कही। वहीं, UN प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने दक्षिणी लेबनान में बढ़ती इजरायली सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई। UN के अनुसार, हमलों में आम लोग प्रभावित हुए हैं और मानवीय सहायता पर असर पड़ा है।