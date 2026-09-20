उत्तर कोरिया ने दाग दी एक और बैलिस्टिक मिसाइल, जापान ने कहा- यह हमारे क्षेत्र से बाहर गिरी, फिर भी खतरा

ऐसा माना जा रहा है कि मिसाइल परीक्षण का सिलसिला जारी रहने से तनाव और बढ़ेगा। उत्तर कोरिया बार-बार अपनी ताकत दिखा रहा है और बाकी देश चिंतित हैं। क्षेत्र में शांति के प्रयास फिर से जरूरी हो गए हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।