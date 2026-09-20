‘अल-अक्सा मस्जिद’ में जबरन घुसे 90 यहूदी, मुस्लिम इलाके में इजरायल के एक्शन से बढ़ा विवाद

वहीं इससे पहले (पिछले हफ्ते) फिलिस्तीनी यरुशलम प्रशासन ने इजरायल को साफ-साफ चेतावनी दी थीं कि अल-अक्सा मस्जिद के आसपास इजरायल एक नई धार्मिक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मस्जिद की पूर्वी दीवार के पास बाब अल-रहमा कब्रिस्तान में बार-बार यहूदी धार्मिक रस्में और प्रार्थनाएं की जा रही हैं। इसे तुरंत उसे रोकना होगा।