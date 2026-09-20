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आईडीएफ का बड़ा दावा: गाजा में हमास कमांडर मुहम्मद सुलेमान बयूक मारा गया, 7 अक्टूबर के हमले में था शामिल

Hamas Commander: इजरायली सेना ने दावा किया कि गाजा में हमास कमांडर मुहम्मद सुलेमान बयूक मारा गया। सेना के मुताबिक, वह 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल था।
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भारत

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Rahul Yadav

Sep 20, 2026

Muhammad Suleiman Byouk, Hamas Commander,

गाजा में हमास कमांडर मुहम्मद सुलेमान बयूक मारा गया (एआई जनरेटेड इमेज)

Muhammad Suleiman Byouk Killed: इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के एक कमांडर मुहम्मद सुलेमान बयूक को मार गिराया है। सेना के मुताबिक, बयूक 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले में शामिल था। उसे दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में गुरुवार को किए गए हमले में मारा गया।

खान यूनिस में किया गया हमला

इजरायली सेना ने शनिवार को बयूक की मौत की जानकारी दी। सेना के मुताबिक, खान यूनिस इलाके में गुरुवार को हवाई हमला किया गया था। इसी हमले में मुहम्मद सुलेमान बयूक मारा गया। इजरायली सेना ने उसे हमास की सैन्य शाखा का कमांडर बताया है। सेना का कहना है कि बयूक ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में घुसकर हुए हमले में हिस्सा लिया था।

इजरायली सेना ने लगाए ये आरोप

इजरायली सेना के अनुसार, युद्ध के दौरान बयूक गाजा पट्टी में विस्फोटक लगाने का काम करता था। इनका इस्तेमाल इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था।सेना ने यह भी दावा किया कि बयूक हाल के समय में इजरायली सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ हमलों की योजना बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने में शामिल था। इसके अलावा, वह हमास की सैन्य क्षमता को दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहा था।

संघर्षविराम के उल्लंघन का लगाया आरोप

इजरायली सेना ने बयूक की गतिविधियों को संघर्षविराम का व्यवस्थित उल्लंघन बताया है। सेना का कहना है कि वह हमास की क्षमताओं को फिर से मजबूत करने और संगठन को आगे की कार्रवाई के लिए तैयार करने में जुटा था। इजरायली सेना ने कहा कि बयूक को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह इजरायली सैनिकों और नागरिकों के लिए खतरा बना हुआ था।

7 अक्टूबर के हमले से था संबंध

इजरायली सेना के अनुसार, बयूक उन हमास लड़ाकों में शामिल था, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में घुसकर हमला किया था। इसी हमले के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इजरायली सेना ने इससे पहले भी गाजा में 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का आरोप लगाए गए कई हमास कमांडरों को निशाना बनाने की जानकारी दी है। हालांकि, मुहम्मद सुलेमान बयूक की मौत और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से इजरायली सेना के बयान पर आधारित है।

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Updated on:

20 Sept 2026 09:19 am

Published on:

20 Sept 2026 09:16 am

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