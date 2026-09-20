आईडीएफ का बड़ा दावा: गाजा में हमास कमांडर मुहम्मद सुलेमान बयूक मारा गया, 7 अक्टूबर के हमले में था शामिल

इजरायली सेना के अनुसार, बयूक उन हमास लड़ाकों में शामिल था, जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में घुसकर हमला किया था। इसी हमले के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इजरायली सेना ने इससे पहले भी गाजा में 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने का आरोप लगाए गए कई हमास कमांडरों को निशाना बनाने की जानकारी दी है। हालांकि, मुहम्मद सुलेमान बयूक की मौत और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से इजरायली सेना के बयान पर आधारित है।