गाजा के इजराइली हवाई हमले में स्वास्थ्य अधिकारी के बेटे की मौत, पहले बेटी को भी खो चुके हैं मुनीर अल-बुर्श

Gaza Israeli Attack: इजराइली हवाई हमले में गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक मुनीर अल-बुर्श के बेटे बसीर की मौत हो गई है। हमले के बाद सामने आए फुटेज में अल-बुर्श और अन्य लोग बसीर के शव को कंबल में लपेटकर अल-शिफा अस्पताल ले जाते दिखाई दिए। उन्होंने बेटे के साथ हुई आखिरी बातचीत को भी याद किया, जिसमें बसीर ने हमले की आशंका जताई थी। इससे पहले दिसंबर 2023 में एक घर पर हुए इजराइली हवाई हमले में मुनीर अल-बुर्श की बेटी की भी मौत हो चुकी है, जिसमें वे खुद भी घायल हो गए थे।