20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

गाजा के इजराइली हवाई हमले में स्वास्थ्य अधिकारी के बेटे की मौत, पहले बेटी को भी खो चुके हैं मुनीर अल-बुर्श

Israel Gaza Conflict: गाजा में इजराइली हवाई हमले में स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक मुनीर अल-बुर्श के बेटे बसीर की मौत हो गई। दिसंबर 2023 में अल-बुर्श अपनी बेटी को भी इजराइली हमले में खो चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Sep 20, 2026

Israel Gaza conflict, Gaza health ministry

इजराइली हमले में गाजा के स्वास्थ्य अधिकारी के बेटे की मौत (फोटो सोर्स- @MusabAlShareef0)

Gaza Israeli Attack: इजराइली हवाई हमले में गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक मुनीर अल-बुर्श के बेटे बसीर की मौत हो गई है। हमले के बाद सामने आए फुटेज में अल-बुर्श और अन्य लोग बसीर के शव को कंबल में लपेटकर अल-शिफा अस्पताल ले जाते दिखाई दिए। उन्होंने बेटे के साथ हुई आखिरी बातचीत को भी याद किया, जिसमें बसीर ने हमले की आशंका जताई थी। इससे पहले दिसंबर 2023 में एक घर पर हुए इजराइली हवाई हमले में मुनीर अल-बुर्श की बेटी की भी मौत हो चुकी है, जिसमें वे खुद भी घायल हो गए थे।

'पापा, वे हमें निशाना बनाएंगे'- बेटे की आखिरी बातचीत

मुनीर अल-बुर्श ने बेटे के साथ हुई अंतिम बातचीत को याद करते हुए बताया कि मैं उसके साथ टेंट में था और उसने कहा, 'पापा, वे हमें निशाना बनाएंगे, आपको और मुझे एक साथ।' इस पर अल-बुर्श ने कहा था कि कोई बात नहीं, हम साथ में जन्नत जाएंगे। अल-बुर्श ने कहा कि उनके बेटे ने कहा कि वे उसे निशाना बनाएंगे और वह नहीं चाहता था कि दोनों एक साथ शहीद हों। इसके बाद वह टेंट से बाहर चला गया, जहां उस पर हमला कर दिया गया और उसकी मौत हो गई।

पिता बोले- उसने हमें गर्व महसूस कराया

अल-बुर्श ने अपने बेटे को याद करते हुए कहा कि हम उसे सर्वशक्तिमान अल्लाह की खातिर शहीद मानते हैं… उसने अपनी मातृभूमि के लिए वह किया जो उसे करना था। उसने लड़ाई लड़ी, प्रतिरोध किया और वह एक नायक था। उसने हमें गर्व महसूस कराया।

बच्ची की गोलीबारी में मौत

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि मध्य गाजा पट्टी में स्थित नुसेरात कैंप के उत्तर में इजराइली सेना ने गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में 10 साल की एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसने शनिवार सुबह दम तोड़ दिया।

गाजा शहर के पास दो और लोगों की मौत

गाजा के अल-शिफा अस्पताल और नागरिक सुरक्षा (हमास के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली बचाव एजेंसी) से मिली जानकारी के अनुसार, गाजा शहर के पास दो अलग-अलग हमले हुए। इन हमलों में दो फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

इजराइली सेना का जवाब नहीं आया

न्यूज एजेंसी एएफपी (AFP) ने इन हमलों को लेकर इजराइली सेना से सवाल पूछा था, लेकिन उनकी तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं आया। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका की मध्यस्थता से युद्धविराम पर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद भी इजराइल गाजा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Sept 2026 09:34 am

Published on:

20 Sept 2026 08:47 am

Hindi News / World / गाजा के इजराइली हवाई हमले में स्वास्थ्य अधिकारी के बेटे की मौत, पहले बेटी को भी खो चुके हैं मुनीर अल-बुर्श

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस की मदद के बाद भी अधूरा रह गया क्यूबा का परमाणु प्लांट, सिर्फ एक वजह से 1989 में कैसे टूटा देश को बचाने का सपना?

Nuclear Plant
विदेश

आईडीएफ का बड़ा दावा: गाजा में हमास कमांडर मुहम्मद सुलेमान बयूक मारा गया, 7 अक्टूबर के हमले में था शामिल

Muhammad Suleiman Byouk, Hamas Commander,
विदेश

सऊदी-हूती तनाव बढ़ने के कारण वीकेंड की छुट्टी बीच में ही छोड़कर वापस लौटे ट्रंप, अचानक पहुंचे व्हाइट हाउस

Donald Trump Iran, Trump Iran War, Trump Iran Statement, Iran Economic Crisis, Iran Inflation, Iran Protests, Trump Al Jazeera Interview, Trump Iran Negotiations, US Iran Conflict,
विदेश

मक्का को लेकर झूठ फैलाने का आरोप, हूतियों ने कहा- हमारी मिसाइलें इसका हिसाब ले रहीं, सऊदी ने भी दिया करारा जवाब

Saudi Arabia Houthi Attack
विदेश

कैरेबियन में अमेरिकी सेना का एक्शन, संदिग्ध ड्रग्स बोट पर हमला, 4 लोगों की मौत

Caribbean drug trafficking, narco trafficking
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.