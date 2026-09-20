मक्का को लेकर झूठ फैलाने का आरोप, हूतियों ने कहा- हमारी मिसाइलें इसका हिसाब ले रहीं, सऊदी ने भी दिया करारा जवाब

हमले को लेकर इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो सोर्स: ANI)
Houthi attack Saudi Arabia: यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को एक बार फिर जोरदार झटका दिया है। उनके प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया कि दो अहम ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागी गईं हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और यनबू में अरामको के तेल संयंत्रों से धुआं उठता दिख रहा है। कई महीनों बाद पहली बार इस हमले में क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है।
इस बीच, हूती नेता अब्दुल मालिक अल-हूती ने साफ कहा कि सऊदी अरब ने मक्का पर हमले का झूठा फैलाया। उन्होंने इसे दुष्ट प्रचार बताया और चेतावनी दी कि यमन इस झूठ का हिसाब जरूर लेगा। उसी हिसाब को अब मिसाइलों और ड्रोन के जरिए चुकाया जा रहा है।
उधर, सऊदी अरब यमन पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। हूती का जवाब है कि वे भी उतनी ही तेजी से जवाब देंगे। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अरामको जैसे सबसे कीमती ठिकाने निशाने पर रहेंगे।
तेल सुविधाएं सऊदी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन पर हमला सीधे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाता है। हवाई अड्डे पर धुआं और तेल संयंत्रों से उठती लपटें काफी चौंकाने वाली तस्वीरें हैं।
ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हूती सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, बल्कि कार्रवाई भी कर रहे हैं। सऊदी अरब के हवाई हमलों के बावजूद हूती अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दबाव बढ़ाओ तो जवाब और तेज होगा।
मक्का का आरोप सबसे संवेदनशील मुद्दा है। इस्लाम की सबसे पवित्र जगह पर हमले का झूठा आरोप हूतियों को बुरी तरह नाराज कर गया है। उन्होंने इसे सऊदी प्रचार मशीनरी का हिस्सा बताया। अब उसी नाराजगी को सैन्य जवाब में बदला जा रहा है।
इस घटनाक्रम से साफ है कि यमन संकट अभी खत्म होने वाला नहीं है। दोनों तरफ से दबाव बढ़ रहा है। तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों पर हमले क्षेत्र में नई बेचैनी पैदा कर रहे हैं। हूती कहते हैं कि वे अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। सऊदी अरब कहता है कि वह सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है।
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