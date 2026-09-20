मक्का को लेकर झूठ फैलाने का आरोप, हूतियों ने कहा- हमारी मिसाइलें इसका हिसाब ले रहीं, सऊदी ने भी दिया करारा जवाब

इस घटनाक्रम से साफ है कि यमन संकट अभी खत्म होने वाला नहीं है। दोनों तरफ से दबाव बढ़ रहा है। तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों पर हमले क्षेत्र में नई बेचैनी पैदा कर रहे हैं। हूती कहते हैं कि वे अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। सऊदी अरब कहता है कि वह सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है।