Saudi Houthi Conflict: हूती हमलों के बाद सऊदी अरब की बड़ी तैयारी! जमीन, समुद्र और आसमान से जवाब का संकेत

Saudi Arabia Houthi Attacks: सऊदी अरब पर लगातार हो रहे हूती हमलों के बीच मध्य-पूर्व में सैन्य हलचल तेज होती दिख रही है। किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ता नवाफ ओबैद के मुताबिक रियाद अकेला नहीं है और उसके सहयोगी संभावित जवाब के लिए अपनी क्षमताएं जुटा रहे हैं। उनका दावा है कि तैयारियां जमीन, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर की जा रही हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ जवाबी कार्रवाई का नहीं, बल्कि यह है कि यह टकराव क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेगा या नहीं।