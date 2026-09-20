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सऊदी-हूती तनाव बढ़ने के कारण वीकेंड की छुट्टी बीच में ही छोड़कर वापस लौटे ट्रंप, अचानक पहुंचे व्हाइट हाउस

Saudi Arabia Houthi attack: मध्य पूर्व में तनाव काफी बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कैम्प डेविड की छुट्टी अधूरी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे। अमेरिका ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। पूरी डिटेल पढ़ें।
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भारत

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Mukul Kumar

Sep 20, 2026

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डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो सोर्स: ANI)

Tension In Middle East: मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। सऊदी अरब और हूतियों के बीच हमलों ने अमेरिका को टेंशन ला दिया है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में उथल-पुथल मची है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और हूतियों के बीच बढ़े तनाव के बाद कैम्प डेविड में अपना वीकेंड अधूरा ही छोड़ दिया। वे शनिवार को ही अचानक व्हाइट हाउस लौट आए। वह छुट्टी से रविवार को लौटने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले ही वापस आ गए।

ट्रंप प्रशासन ने नहीं बताई वजह

हालांकि, ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक दिन पहले छुट्टी से वापस लौटने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। बता दें कि शनिवार की सुबह सऊदी अरब की राजधानी रियाद के आसपास हवा में धमाके सुनाई दिए। यमन के हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी।

स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले के बाद रियाद में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आग भी लगी। यह हमला उस वक्त हुआ जब इलाके में पहले से ही तनाव चरम पर था। सऊदी गठबंधन ने इस हमले की पुष्टि की और इसे गंभीर कदम बताया।

अमेरिका ने जारी किया अलर्ट

इसको लेकर, अमेरिकी विदेश विभाग और कई दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की। इनमें इराक, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और अन्य देशों के अमेरिकी दूतावास शामिल हैं।

चेतावनी में साफ कहा गया कि ईरान समर्थित हूती समूह सऊदी अरब पर हमले कर रहा है। इसमें नागरिक हवाई अड्डे भी निशाने पर हैं। संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए मध्य पूर्व से बाहर रहने वाले अमेरिकियों को इस इलाके की यात्रा पर दोबारा सोचने की सलाह दी गई।

प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में एक विमान घुसने की भी अटकलें

बता दें कि कैम्प डेविड मैरीलैंड के पहाड़ी इलाके में स्थित एक सुरक्षित प्रेसिडेंशियल रिट्रीट है। ट्रंप वहां शुक्रवार रात पहुंचे थे। शनिवार शाम मरीन वन हेलीकॉप्टर से वे वापस व्हाइट हाउस परिसर पहुंचे। प्रेस पूल को भी अचानक शेड्यूल बदलाव की सूचना मिली। कोई और डिटेल नहीं दी गई।

इससे तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसी दिन कैम्प डेविड के आसपास प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में एक विमान घुस आया था। नोराड के एफ-16 जेट ने उसे रोका और फ्लेयर छोड़कर बाहर निकाला। लेकिन मुख्य चिंता मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर ही दिख रही है।

ट्रंप के अचानक लौटने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है या सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया। हालांकि, व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है।

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Updated on:

20 Sept 2026 08:38 am

Published on:

20 Sept 2026 08:12 am

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