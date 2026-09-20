सऊदी-हूती तनाव बढ़ने के कारण वीकेंड की छुट्टी बीच में ही छोड़कर वापस लौटे ट्रंप, अचानक पहुंचे व्हाइट हाउस

इससे तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उसी दिन कैम्प डेविड के आसपास प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में एक विमान घुस आया था। नोराड के एफ-16 जेट ने उसे रोका और फ्लेयर छोड़कर बाहर निकाला। लेकिन मुख्य चिंता मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर ही दिख रही है।