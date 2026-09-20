‘आरोप आपके, काम भी आपके’: ईरान का व्हाइट हाउस पर पलटवार, UNGA से पहले गरमाई अमेरिका से जुबानी जंग

अमेरिका-ईरान के बीच जुबानी जंग तेज, तेहारान का US पर पलटवार, photo source@cgatgpt
ईरान ने शनिवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस पर पलटवार करते हुए कहा कि तेहरान पर लगाए गए ज्यादातर आरोप असल में उन कामों के बारे में हैं जिन्हें अमेरिका ने खुद शुरू किया, अंजाम दिया या जिनका समर्थन किया है। यह सब तब हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के हाई-लेवल वीक से पहले दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने X पर एक पोस्ट में व्हाइट हाउस द्वारा ईरान पर लगाए गए आरोपों की लंबी सूची का जवाब देते हुए ये बातें कहीं। बकाई ने कहा, "व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ईरान पर आरोपों की एक लंबी सूची जारी की है। हैरानी की बात है कि इनमें से ज्यादातर आरोप उन्हीं कामों के बारे में हैं जिन्हें अमेरिका ने खुद शुरू किया, अंजाम दिया या जिनका समर्थन किया है।
फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बकाई ने न्यूयॉर्क जाने वाले ईरानी अधिकारियों को चेताया कि वे ऐसा कोई संकेत न दें, जिसे दुश्मन ईरान की कमजोरी के रूप में देख सके। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क की यात्रा ईरानी राजनयिकों के लिए कोई आकर्षण नहीं रखती। UN महासभा में भाग लेना ईरान का अधिकार है और इस मंच का इस्तेमाल ईरानी राष्ट्र के न्याय की बात जोर-शोर से उठाने के लिए किया जाना चाहिए।
बकाई की ये टिप्पणियां ऐसे समय आईं, जब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने न्यूयॉर्क यात्रा से पहले ईरानी अधिकारियों की आलोचना की। पिगॉट ने X पर लिखा, "हमारी निगरानी में ऐसा नहीं होगा।" उन्होंने आरोप लगाया कि ईरानी अधिकारी ईरानी जनता की तकलीफों से कमाए गए पैसे को शॉपिंग पर खर्च करने की कोशिश कर सकते हैं।
अमेरिकी विदेश विभाग ने UNGA हाई-लेवल वीक के लिए ईरान के मुख्य प्रतिनिधिमंडल के वीजा को मंजूरी दे दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि प्रतिनिधिमंडल को यात्रा प्रतिबंधों और लग्जरी व अन्य सामान खरीदने पर रोक का सामना करना पड़ेगा। खबरों के अनुसार, ईरानी प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और विदेश मंत्री अब्बास अराघची शामिल हैं। न्यूयॉर्क में UN मुख्यालय पर 18 से 28 सितंबर तक 81वां UNGA हाई-लेवल वीक आयोजित हो रहा है।
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