‘आरोप आपके, काम भी आपके’: ईरान का व्हाइट हाउस पर पलटवार, UNGA से पहले गरमाई अमेरिका से जुबानी जंग

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने X पर एक पोस्ट में व्हाइट हाउस द्वारा ईरान पर लगाए गए आरोपों की लंबी सूची का जवाब देते हुए ये बातें कहीं। बकाई ने कहा, "व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ईरान पर आरोपों की एक लंबी सूची जारी की है। हैरानी की बात है कि इनमें से ज्यादातर आरोप उन्हीं कामों के बारे में हैं जिन्हें अमेरिका ने खुद शुरू किया, अंजाम दिया या जिनका समर्थन किया है।