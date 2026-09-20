रियाद पर हूती हमले के बाद अमेरिका का ग्लोबल अलर्ट, हालात बिगड़ने से उड़ानें रद्द होने की आशंका

अधिकारियों ने किसी के हताहत होने या नुकसान की सूचना नहीं दी। जुलाई में लड़ाई तेज होने के बाद रियाद में यह पहला हवाई हमले का अलर्ट था। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया कि समूह ने रियाद में "संवेदनशील" ठिकानों और यानबू में अरामको तेल सुविधा को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन-मिसाइल हमलों, सशस्त्र संघर्ष, आतंकवाद और देश छोड़ने पर प्रतिबंध जैसे जोखिम गिनाए हैं। कमर्शियल उड़ानें चालू हैं, लेकिन संघर्ष के कारण काफी बाधित हैं। वहीं यमन के लिए 'लेवल 4 अलर्ट जारी कर यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी लागू है।