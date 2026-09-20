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रियाद पर हूती हमले के बाद अमेरिका का ग्लोबल अलर्ट, हालात बिगड़ने से उड़ानें रद्द होने की आशंका

रियाद की ओर हूती मिसाइल हमले के बाद अमेरिका ने नागरिकों से मध्य पूर्व की यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहा। उड़ानें बाधित होने और अमेरिकी हितों पर हमले की चेतावनी।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 20, 2026

Middle East tension

रियाद पर हूती हमले के बाद अमेरिका से ग्लोबल अलर्ट जारी, photo source@ChatGpt

Middle East Houthi Attack: अमेरिका ने शनिवार (स्थानीय समय) को अपने नागरिकों से मध्य पूर्व की यात्रा करने या वहां से गुजरने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। यमन के हूती लड़ाकों के सऊदी अरब की ओर मिसाइल और ड्रोन हमले करने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकियों को बेहद सतर्क रहने और उड़ानें रद्द होने, एयरस्पेस बंद होने व यात्रा में अन्य रुकावटों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। विभाग ने चेताया कि ईरान और उसका समर्थन करने वाले समूह विदेशों में अमेरिकी हितों, व्यवसायों और संस्थानों को निशाना बना सकते हैं। एडवाइजरी के मुताबिक क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति जटिल है और अचानक तनाव बढ़ने की आशंका है।

यमन में जमीनी झड़पें

अल जजीरा के अनुसार मारिब, ताइज, लाहज, अल-जौफ और अल-बैदा में फिर झड़पें हुईं। सऊदी-समर्थित सरकारी बलों ने दक्षिणी मारिब में हूतियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने का दावा किया। सना सेंटर की यास्मीन अल-एरियानी का कहना है कि तनाव बढ़ाने का समय और स्तर हूती तय कर रहे हैं। उनके मुताबिक पहाड़ी इलाकों के कारण सैन्य विकल्प सीमित हैं और समूह को हराने की कोशिश से ज्यादा उसे नियंत्रित करना व्यावहारिक हो सकता है।

रियाद की ओर दागी गई मिसाइल

सऊदी अरब ने बताया कि हूतियों द्वारा रियाद की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया गया। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी के अनुसार, हूतियों ने बिषा, ताइफ, फरासान और यानबू में नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाने की कोशिश की। शुक्रवार रात पूरे देश में आपातकालीन अलर्ट जारी हुआ और रियाद में कम से कम एक धमाके की आवाज सुनी गई।

अधिकारियों ने किसी के हताहत होने या नुकसान की सूचना नहीं दी। जुलाई में लड़ाई तेज होने के बाद रियाद में यह पहला हवाई हमले का अलर्ट था। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया कि समूह ने रियाद में "संवेदनशील" ठिकानों और यानबू में अरामको तेल सुविधा को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन-मिसाइल हमलों, सशस्त्र संघर्ष, आतंकवाद और देश छोड़ने पर प्रतिबंध जैसे जोखिम गिनाए हैं। कमर्शियल उड़ानें चालू हैं, लेकिन संघर्ष के कारण काफी बाधित हैं। वहीं यमन के लिए 'लेवल 4 अलर्ट जारी कर यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी लागू है।

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Updated on:

20 Sept 2026 04:59 am

Published on:

20 Sept 2026 04:59 am

Hindi News / World / रियाद पर हूती हमले के बाद अमेरिका का ग्लोबल अलर्ट, हालात बिगड़ने से उड़ानें रद्द होने की आशंका

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