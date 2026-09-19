CENTCOM का दावा: अमेरिकी सुरक्षा में होर्मुज से गुजरा 1 अरब बैरल कच्चा तेल, ईरान का निर्यात हुआ ठप

Strait of Hormuz News: अमेरिकी सेना ने खाड़ी देशों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित रखने में बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से पिछले दो महीनों में एक अरब बैरल से ज्यादा कच्चा तेल इस जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजरा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि US की नाकेबंदी की वजह से इस दौरान ईरान से कच्चे तेल का निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है।